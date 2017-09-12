سقوط عمود كهرباء يهدد حياة مواطني قريه المطاريق - صحيفة صدى الالكترونية

فهد السالم(صدى):

شكا عدد من أهالي وسكان قريه المطاريق، من تجاهل شركة الكهرباء المختصة في شركه الكهرباء بمنطقه جيزان فرع الخشل، لسقوط أحد اعمدة الانارة بسبب هطول الأمطار، لأكثر من ثلاث أيام.

وحسب إفادات أولئك المواطنين لـ ” صدي ” ، فإن المختصين لم يحركوا ساكناً رغم إبلاغهم 3 مرات بالحدث، حيث مر على سقوط العمود أكثر من ثلاث أيام، ونوهوا إلى أن شركة الكهرباء تجاهلت تماماً وفي كل مره يتم إقفال البلاغ من قبلهم دون عمل اللازم، علي الرغم من خطورة الأسلاك الكهربائية التي أصبحت على مقربة من المارة مما يشكل خطراً عليهم.