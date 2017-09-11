تواصل انقطاع التيار الكهربائي عن قرى مركز يلملم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تضجر اليوم الإثنين، أهالي وسكان قرى مركز يلملم التابع لمحافظة الليث، من استمرار انقطاع التيار الكهربائي لمدة تجاوزت سبع ساعات والمستمرة حتي هذه اللحظة.

وتحدث لـ ” صدى ” عدد من المواطنين مبدين تضجرهم من هذا الوضع، قائلين ” نعاني معاناة شديدة من إنقطاع الكهرباء خاصة وقت هطول الأمطار، كما ذكرو أن مكتب كهرباء الليث حتى هذه اللحظة لم يقم بإعادة التيار للقرى ” .

الجدير بالذكر أن قرى مركزيلملم؛ تعرضت عصر هذا اليوم لأمطار غزيرة تسببت بإنقطاع الكهرباء.