تواصل انقطاع التيار الكهربائي عن قرى مركز يلملم - صحيفة صدى الالكترونية

تواصل انقطاع التيار الكهربائي عن قرى مركز يلملم
تضجر اليوم الإثنين، أهالي وسكان قرى مركز يلملم التابع لمحافظة الليث، من استمرار انقطاع التيار الكهربائي لمدة تجاوزت سبع ساعات والمستمرة حتي هذه اللحظة.
وتحدث لـ ” صدى ” عدد من المواطنين مبدين تضجرهم من هذا الوضع، قائلين ” نعاني معاناة شديدة من إنقطاع الكهرباء خاصة وقت هطول الأمطار، كما ذكرو أن مكتب كهرباء الليث حتى هذه اللحظة لم يقم بإعادة التيار للقرى ” .
الجدير بالذكر أن قرى مركزيلملم؛ تعرضت عصر هذا اليوم لأمطار غزيرة تسببت بإنقطاع الكهرباء.
اترك تعليقاً