تنفيذ فرضية حريق بمستشفى دار الشفاء بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

نفذت وحدة السلامة بمستشفى دار الشفاء في العاصمة الرياض امس الأحد فرضية حدوث حريق بقسم العمليات والعناية المركزة للتأكد من جاهزية الكوادر الطبية والفنية ومدى الاستعدادات لتنفيذ خطط الاخلاء والإطفاء المعتمدة .

وبيّن مدير المستشفى الاستاذ تركي ال محمود ان سلامة المرضى والعاملين تأتي من ضمن أولويات واهتمامات مجلس الادارة والذي سينفذ العديد من الخطط والبرامج المعنية بالسلامة المهنية وسلامة المرضى والزوار والعاملين .