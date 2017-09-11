قطر تسحب جنسية شيخ قبيلة " آل مرة " وتصادر أمواله - صحيفة صدى الالكترونية

قطر تسحب جنسية شيخ قبيلة ” آل مرة ” وتصادر أمواله
أكد محمد المري، أحد أعيان قبيلة آل مرة، أن دولة قطر سحبت جنسية شيخ آل مرة طالب بن لاهوم بن شريم، ومعه نحو 50 من أفراد أسرته وقبيلته، وصادرت أمواله الأسبوع الماضي، كذلك قامت بسحب شيخ قبيلة بنتي هاجر.
وغرد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، عبر حسابه في ” تويتر ” بأن الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم هو من شيوخ العرب، وأهله وجماعته من أخيارهم، وأن مَن تطاول عليه، وأساء له، واستولى على أمواله، لا يرقى إلى قدره.
وأضاف: استهداف الشيخ طالب بن شريم هو محاولة يائسة لقطع أوصال قطر العربية مع محيطها وامتدادات قبائلها.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18167 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
حمادة[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 59 دقيقة
من يقول بتحريم حلق اللحية للرجال يتبع الدين الإخواني الإرهابي المتطرف وليس الدين الاسلامي المعتدل الوسطي
الاسلام المعتدل الوسطي يبيح حلاقة اللحية بالكلية للرجال في الشريعة الإسلامية ويبيح تقصير اللحية وجعلها سكسوكة ويبيح كذلك تخفيفها
الله يبيح حلق اللحية بالكلية للرجال في الشريعة الإسلامية والقول بوجوب اللحية الكثة من الأقوال الشاذة التي ينبغي انتقادها
الابهاوي[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 43 دقيقة
وش عرف تميم بشيوخ