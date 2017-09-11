قطر تسحب جنسية شيخ قبيلة " آل مرة " وتصادر أمواله - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

أكد محمد المري، أحد أعيان قبيلة آل مرة، أن دولة قطر سحبت جنسية شيخ آل مرة طالب بن لاهوم بن شريم، ومعه نحو 50 من أفراد أسرته وقبيلته، وصادرت أمواله الأسبوع الماضي، كذلك قامت بسحب شيخ قبيلة بنتي هاجر.

وغرد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، عبر حسابه في ” تويتر ” بأن الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم هو من شيوخ العرب، وأهله وجماعته من أخيارهم، وأن مَن تطاول عليه، وأساء له، واستولى على أمواله، لا يرقى إلى قدره.

وأضاف: استهداف الشيخ طالب بن شريم هو محاولة يائسة لقطع أوصال قطر العربية مع محيطها وامتدادات قبائلها.