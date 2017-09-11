فارس عوض: الهلال لن يهدأ حتى يعود للآسيوية - صحيفة صدى الالكترونية

فارس عوض: الهلال لن يهدأ حتى يعود للآسيوية
أكد المعلق الإماراتي فارس عوض، استحقاق نادي الهلال للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه في إياب دور الثمانية على العين الإماراتي بنتيجة 3 أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي استضافه ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، مشيرًا إلى أن العين ظهر بهذه الصورة الهزيلة بسبب عدم قيامه بتعاقدات قوية في الميركاتو الصيفي.
وعقب نهاية اللقاء، قال فارس عوض بعد هزيمة الفريق الإماراتي بثلاثية: ” العين خسر آسيا في الميركاتو.. علامة استفهام كبيرة على الأجانب.. الإدارة تتحمل هذا الخروج وهذه الصورة الهزيلة هارد لك لجماهير البنفسج ” .
وأضاف: ” فوز كبير وتأهل مستحق لفريق لن يهدأ أبدًا حتى يعود للبطولة الآسيوية.. مبروك لكل جماهير الهلال الوصول لدور الـ4 في دوري أبطال آسيا ” .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2106 ] نشر منذ 4 ساعات
قول ان شاء الله
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18167 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب
نهار السلام[ عدد التعليقات: 614 ] نشر منذ 3 ساعات
المتفائله . .
لوشاءت الاقدار واحترفتي كرة القدم في دوري جميل
فاي مركز سيناسب قدراتك ومهاراتك . . . ؟
يعني الحراسه اكيد لا . . . لان ابتسامتك ستفتح شهية المهاجمين للمزيد من الاهداف
ولا الدفاع كمان لانك مسروره بالغالب والدفاع يبيله واحد اقشر
هجوم ما اعتقد ،هم لان الهجوم يبيله مراوغه والتفاف وهذا بالطبع لاتجيديه . . !
اقولك . . نحطك وسط . . فهذا خير الامور . . وانتي ونصيبك ، ، ،
مقدم العقد تبيه دراهم . . ولا . . خرفان ونعاج وبعارين ، 🙂 🙂 🙂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18167 ] نشر منذ 3 ساعات
‘(🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2106 ] نشر منذ 3 ساعات
حلو لقب متفائلة و لو فاز او خسر الزعيم هي دي الكورة غالب و مغلوب و اكرة التعصب
حمادة[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 2 ساعتين
من يقول بتحريم حلق اللحية بالكلية للرجال او بوجوب إطالة اللحية الكثة للرجال يتبع الدين الإخواني الإرهابي المتطرف وليس الدين الاسلامي المعتدل الوسطي الصحيح
القول بوجوب إطالة اللحية الكثة للرجال قولا شاذا وليس قولا صحيحا
أحل الله حلق اللحية بالكلية للرجال وتخفيف اللحية وتقصيرها واحل كذلك عمل السكسوكة للرجال في الاسلام
حلق اللحية حلال للرجال في الاسلام وجميع الأديان السماوية رغم انف الإرهابي المتطرف حمود التويجري لعنه الله
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18167 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18167 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه لا تحلقها بالموس علشان ما تطلع اكثر حط لها حلاوه
ابو الغريب[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 1 ساعة
حماده كل زق
ابو الغريب[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 1 ساعة
سدنى
ابو الغريب[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 1 ساعة
سدنى ههههههههههههههههههههه