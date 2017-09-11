فارس عوض: الهلال لن يهدأ حتى يعود للآسيوية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أكد المعلق الإماراتي فارس عوض، استحقاق نادي الهلال للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه في إياب دور الثمانية على العين الإماراتي بنتيجة 3 أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي استضافه ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، مشيرًا إلى أن العين ظهر بهذه الصورة الهزيلة بسبب عدم قيامه بتعاقدات قوية في الميركاتو الصيفي.

وعقب نهاية اللقاء، قال فارس عوض بعد هزيمة الفريق الإماراتي بثلاثية: ” العين خسر آسيا في الميركاتو.. علامة استفهام كبيرة على الأجانب.. الإدارة تتحمل هذا الخروج وهذه الصورة الهزيلة هارد لك لجماهير البنفسج ” .

وأضاف: ” فوز كبير وتأهل مستحق لفريق لن يهدأ أبدًا حتى يعود للبطولة الآسيوية.. مبروك لكل جماهير الهلال الوصول لدور الـ4 في دوري أبطال آسيا ” .