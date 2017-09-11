⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. صوت زئير النمر يقتل 12 قردًا بسكتة قلبية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نشرت صحيفة ” ديلي ميل ” ، أن سكان محليون تفاجأ عندما وجدوا جثة 12 قردًا، في الغابة، قبل أن يقر طبيب بيطري بوفاتهم بسبب سكتة قلبية.

وأكد الطبيب سانغيف كومار: ” قد يكون سبب وفاة القردة بسبب زئير أحد النمور التي تنتشر في المنطقة ” .

وعلى الرغم من التقرير الطبي، أثار موضوع الموت الجماعي للقردة استياء خبراء الحياة البرية، الذين رفضوا هذا التفسير، وزعموا أن القردة لقيت حتفها بسبب تسمم.

وشدد الطبيب برجندرا سينغ، على أن القردة حيوانات برية ولا تموت بسكتات قلبية، وأن السبب يرجح أن يكون تسمم من نوع ما.