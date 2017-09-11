⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. صوت زئير النمر يقتل 12 قردًا بسكتة قلبية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. صوت زئير النمر يقتل 12 قردًا بسكتة قلبية
نشرت صحيفة ” ديلي ميل ” ، أن سكان محليون تفاجأ عندما وجدوا جثة 12 قردًا، في الغابة، قبل أن يقر طبيب بيطري بوفاتهم بسبب سكتة قلبية.
وأكد الطبيب سانغيف كومار: ” قد يكون سبب وفاة القردة بسبب زئير أحد النمور التي تنتشر في المنطقة ” .
وعلى الرغم من التقرير الطبي، أثار موضوع الموت الجماعي للقردة استياء خبراء الحياة البرية، الذين رفضوا هذا التفسير، وزعموا أن القردة لقيت حتفها بسبب تسمم.
وشدد الطبيب برجندرا سينغ، على أن القردة حيوانات برية ولا تموت بسكتات قلبية، وأن السبب يرجح أن يكون تسمم من نوع ما.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18167 ] نشر منذ 4 ساعات
الله المستعان
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18167 ] نشر منذ 4 ساعات
مرحوم يا قردا تعلق في الشجر
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18167 ] نشر منذ 4 ساعات
مرحوم يا قردا تعلق في الشجر
الموت حاصل لاتقل صوت النمر
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2330 ] نشر منذ 4 ساعات
صح لسانك
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 391 ] نشر منذ 4 ساعات
كلن يغني على ليلاه .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2106 ] نشر منذ 4 ساعات
صراحة صوتة يخوف لكن موت القردة بسبب الخوف كل شئ جايز
سعيد[ عدد التعليقات: 479 ] نشر منذ 3 ساعات
مرحوم ياقريد توفى من شهر ..
هذي لا يعرفها إلا من شارف على الأربعين ..
لست محروما .
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 878 ] نشر منذ 3 ساعات
مسكين ياقردن توفى من الخوف
جبان حيل ومن زئير النمر مات
حتى الخروف اللي على جلده الصوف
اشجمع من قرودن شبعانتن قات
شعر طازج
وصح الساني
— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي
O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
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حمادة[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 2 ساعتين
الاكل بالشوكة والسكين والملعقة حلال شرعا في الاسلام رغم انف الإرهابي المتطرف حمود التويجري لعنه الله
الشيخ حمود التويجري جاهل وإرهابيين متطرف لعنه الله
حمادة[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 2 ساعتين
الاكل بالشوكة والسكين والملعقة حلال شرعا في الاسلام رغم انف الإرهابي المتطرف حمود التويجري لعنه الله
الشيخ حمود التويجري جاهل وإرهابي متطرف لعنه الله
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18167 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18167 ] نشر منذ 2 ساعتين
القرد ما اكل لابشوكه ولا سكين. الله يرد لك عقلك يا حماده
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9377 ] نشر منذ 2 ساعتين
لبى هيبتك ياخي 😂🙂🙊