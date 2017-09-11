كشف تفاصيل انضمام ريفاس إلى الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

كشف عضو مجلس الإدارة ومدير الاحتراف بنادي الشارقة الإماراتي، أحمد مبارك، أنه تم الاتفاق النهائي مع إدارة نادي الهلال على انتقال المهاجم الفنزويلي جيلمين ريفاس، مشيرًا إلى أن اللاعب قدم في الموسم الماضي أداء جيدًا مع الشارقة، ولكن العرض المالي المغري من الهلال أجبر إدارة الشارقة على الموافقة.

وأضاف مبارك في تصريحات إذاعية، ” سيسافر اللاعب ريفاس إلى الرياض غدًا للانضمام إلى فريق الهلال.. المفاوضات بين الناديين كانت سريعة بسبب العرض المالي الكبير ورغبة اللاعب للعودة إلى الدوري السعودي ” .

هذا وكشفت مصادر مُطلعة أن مفاوضات نادي الهلال لضم المهاجم الفنزويلي جيلمين ريفاس، بدأت صباح اليوم الإثنين، وتم الاتفاق على انتقال اللاعب إلى صفوف الزعيم، لمدة عامين مع أفضلية التمديد لعام ثالث.

وكان نادي الشارقة الإماراتي قد أعلن من خلال حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” ، أن إدارة النادي وافقت على انتقال المهاجم الفنزويلي جيلمين ريفاس، محترف نادي الاتحاد السابق، إلى نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.