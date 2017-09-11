عطل بطائرة إير كايرو يؤخر إقلاعها إلى جدة 3 ساعات - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبو الفضل(صدى):

تسبب عطل فني أصاب إطارات طائرة شركة ” إير كايرو ” ، المتجهة من مطار القاهرة اليوم الإثنين، إلى جدة، في تأخر إقلاعها 3 ساعات.

تم خلالها استدعاء فريق فني تولى إصلاح العطل واستأنفت الطائرة رحلتها بكل الركاب.

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة : أثناء استعداد قائد رحلة إير كايرو رقم 475 للإقلاع إلى جدة فوجئ بحدوث عطل فني بإطارات الطائرة وهي من طراز إيرباص 320 يحول دون إتمام الإقلاع بسلام وتم إنزال ركاب الطائرة إلى جيت 5 بصالة الترانزيت وإستدعاء فريق فنى تولى إصلاح العطل واستأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخير حوالى 3 ساعات.