التجارة تتفاعل مع مغرد وثق بيع زيت زيتون يحمل مسمى ديني - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تفاعلت وزارة التجارة والاستثمار مع بلاغ أحد المغردين على حسابها الرسمي عبر ” تويتر ” ، يفيد بأن أحد محلات السوبرماركت بالرياض يبيع منتج ” زيت زيتون ” عليه ادعاءات طبية، وكُتب عليه أنه قرئت عليه آيات قرآنية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين، أن فرق الرقابة على الأسواق قامت بمباشرة البلاغ، وتمكنت من ضبط المخالفة.

وأضاف أن المخالفة التي سُجلت على محل السوبرماركت هي بيع منتج يحمل ادعاءات طبية ومسميات دينية، مشيرا إلى أنه تم كذلك استدعاء الشركة لاستكمال الإجراءات النظامية.