الشباب يواصل تدريباته لمواجهة الباطن - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

استأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته اليوم، وذلك بعد عودة الفريق من راحة يوم أمس منحت للاعبين عقب فراغهم من لقاء فريق الباطن.

وجرت التدريبات على فترتين صباحية ومسائية، إذ أخضع المدير الفني للفريق الكابتن سامي الجابر المجموعة التي تدربت صباحاً لتدريبات إحماء وتسخين ولياقية خفيفة في صالة النادي الرياضية بإشراف مدرب اللياقة أخوان الفانو، عقب ذلك قسم الفريق لمجموعتين طبقوا بعض الجمل الفنية والتكتيكية.

وفي الفترة المسائية، وبحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله القريني، أخضع المدرب المجموعة الثانية لتدريبات إحماء وتسخين ولياقية على استاد الأمير خالد بن سلطان، ثم ألحقها بتدريبات فنية في وسط الملعب، وذلك قبل أن يختتم التدريبات بتقسيمة تكتيكية شهدت تطبيق عدة جمل.