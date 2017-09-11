سما المصري تشن هجومًا على هيفا وهبي - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

بعدما نشرت الفنانة هيفا وهبي صورا لها بالمايو، استفزت الراقصة المصرية سما المصري فأعادت نشر صور وهبي وعلقت عليها بأسلوب ساخر قائلةً : ” النسوان اتجننت على كبر يا جدعان ويتسابقوا في لبس المايوه، نهار اسود، هنّ الفنانات ايه اللي حصل لهم؟ يعني الموضه السنه دي ما شاء الله مفيش واحدة ما لبستش المايوه ” .

وتابعت: ” الصحافة عادي وانا من سنة لما لبسته اتعمل عليا حفلة، طبعاً دي برضو حرية شخصية وأيضاً هيفا مش مصرية فلها الحق تلبس وتقلع زي ما هي عايزة ” .

ولم تسلم أيضاً الممثلة نيللي كريم: ” زي ما قالوا على نيللي كريم كده انه وما له لما تلبس المايوه ما هي امها مش مصرية، اشمعن لما بيجوا يمثلوا افلام ولا مسلسلات بيبقوا مصريات؟ ” .

وأكدت سما أنها تريد تغيير جنسيتها ، وقالت: ” افكر أغيّر جنسيتي وابقى بولندية عشان اللي يفتح بؤه وانا لابسه المايوه اخرم له عينه بالباسبور البولندي، انا مش هاشير صور لحد بالمايوه تاني باه عشان الموضوع كده بقى اوفر وبقى عادي كمان ومش عارفين نلم ورا مين ولا مين بصراحة، بس الصحافة مابتشوفش حد لابس مايوه غيري عشان تقطع فيه ” .