جدل بين النشطاء حول حضور طالبات إلى المدرسة قبل أسبوع من بدء الدراسة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض حول مقطع فيديو يظهر طالبات حضرن مبكرا إلى مدرستهن قبل بدء العام الدراسي بأسبوع.

وقال منصور الرقيبة الذي شارك المقطع عبر حسابه على تويتر: معالي وزير التعليم أرجوك ثم أرجوك أن تكرم هؤلاء البنات، مضيفًا: جرت العادة أن بعض الطالبات يتخلفن عن الحضور في أول الأيام، أما هؤلاء البنات فقد حضرن قبل الدراسة.

فيما رأى مغرد آخر أن الطالبات ربما وصلن المدرسة بطريق الخطأ دون أن يدرين أن الدراسة لم تبدأ بعدُ.

وتطرق أحد المغردين في التعليق على المقطع لحد المطالبة بمعاقبة أولياء الأمور لأنهم أخطأوا بإرسال بناتهم للمدرسة قبل الموعد بقوله: المفروض يعاقبون الأهل على الاستهتار وعدم تحمل المسؤولية.. متسائلاً: كيف تحضر البنات للمدرسة قبل موعد الدراسة؟!

كما اعتبر أكثر من مغرد ومغردة أنه ما كان يجب تصوير البنات ومشاركة المقطع عبر شبكات التواصل.