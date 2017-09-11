 جدل بين النشطاء حول حضور طالبات إلى المدرسة قبل أسبوع من بدء الدراسة - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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جدل بين النشطاء حول حضور طالبات إلى المدرسة قبل أسبوع من بدء الدراسة

جدل بين النشطاء حول حضور طالبات إلى المدرسة قبل أسبوع من بدء الدراسة
طلال الغامدي(صدى):

انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض حول مقطع فيديو يظهر طالبات حضرن مبكرا إلى مدرستهن قبل بدء العام الدراسي بأسبوع.

وقال منصور الرقيبة الذي شارك المقطع عبر حسابه على تويتر: معالي وزير التعليم أرجوك ثم أرجوك أن تكرم هؤلاء البنات، مضيفًا: جرت العادة أن بعض الطالبات يتخلفن عن الحضور في أول الأيام، أما هؤلاء البنات فقد حضرن قبل الدراسة.

فيما رأى مغرد آخر أن الطالبات ربما وصلن المدرسة بطريق الخطأ دون أن يدرين أن الدراسة لم تبدأ بعدُ.

وتطرق أحد المغردين في التعليق على المقطع لحد المطالبة بمعاقبة أولياء الأمور لأنهم أخطأوا بإرسال بناتهم للمدرسة قبل الموعد بقوله: المفروض يعاقبون الأهل على الاستهتار وعدم تحمل المسؤولية.. متسائلاً: كيف تحضر البنات للمدرسة قبل موعد الدراسة؟!

كما اعتبر أكثر من مغرد ومغردة أنه ما كان يجب تصوير البنات ومشاركة المقطع عبر شبكات التواصل.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 18962 ] نشر منذ 10 دقائق

ياحبكم للهواش
جو مدرستهن مشتاقين لها
وش الي عاقب اولياء الأمور
وجو بالغلط ومدري وشو
لازم تسوون من الحبه قبه
عالم فاضيه🤔

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