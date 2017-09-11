بالفيديو.. القبض علي والدان يجبران طفلتهما على شرب الخمر والسجائر - صحيفة صدى الالكترونية

بوينس آيرس(صدى):

ألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على والد ووالدة طفلة صغيرة، بعدما أقدما على إجبارها على تناول الكحول وشرب السجائر، في مشهد خال من المسؤولية تجاه الطفلة.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، مقطع فيديو للواقعة، ظهر به الأبوان البالغان من العمر 17 و 18 عامًا، وهما يجلسان في منزلهما الواقع في بلدة فورموزا، الواقعة شمال وسط الأرجنتين، وهما يجبران طفلتهما على شرب الخمر وتدخين السجائر.

وظهرت الطفلة في مقطع الفيديو وهي في حالة سكر، حيث أخذت تترنح يمينًا ويسارًا بالرغم من محاولاتها الفاشلة لتبقى مستيقظة، وكل ذلك وسط ضحكات والدها ووالدتها المستهترين، مما تسبب في موجة من الغضب والاستياء عبر مواقع التواصل من سلوك الوالدين غير السوي.