جمال خاشقجي يعلق علي قرار إيقافه عن الكتابة في الحياة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال جمال خاشقجي، ردًا علي قرار ناشر صحيفة الحياة الأمير خالد بن سلطان بإيقافه عن الكتابة في الصحيفة، ” إنه لن يتوقف عن الكتابة، وأن الأمر مرحلة مؤقتة، وسيعود للكتابة في الحياة؛ فهي بيته ” .

وأكد خاشقجي أن ” قرار الإيقاف بالفعل من قبل الناشر، وقد تحدثت مع سموه قبل قليل، واتفقنا في رفض نشر ثقافة الكراهية، واختلفنا حول الإخوان، وله مني كل تقدير ” .

ونشر خاشقجي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أشكرهم وأقدر الظرف الذي اضطرهم لذلك ” .

اقرأ أيضا