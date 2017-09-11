جمال خاشقجي يعلق علي قرار إيقافه عن الكتابة في الحياة - صحيفة صدى الالكترونية

جمال خاشقجي يعلق علي قرار إيقافه عن الكتابة في الحياة
قال جمال خاشقجي، ردًا علي قرار ناشر صحيفة الحياة الأمير خالد بن سلطان بإيقافه عن الكتابة في الصحيفة، ” إنه لن يتوقف عن الكتابة، وأن الأمر مرحلة مؤقتة، وسيعود للكتابة في الحياة؛ فهي بيته ” .
وأكد خاشقجي أن ” قرار الإيقاف بالفعل من قبل الناشر، وقد تحدثت مع سموه قبل قليل، واتفقنا في رفض نشر ثقافة الكراهية، واختلفنا حول الإخوان، وله مني كل تقدير ” .
ونشر خاشقجي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أشكرهم وأقدر الظرف الذي اضطرهم لذلك ” .
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إيقاف جمال خاشقجي عن الكتابة في ” الحياة “
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18962 ] نشر منذ 28 دقيقة
واصل ومحد يقدر فيه🤔
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 728 ] نشر منذ 23 دقيقة
بلدنا للهمج يتلونون وعيال البلد من المدرج يتفرجون
الله يرحم الفهد بو فيصل
الحثالة لم تكن تتنفس
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18962 ] نشر منذ 19 دقيقة
إيقاف جمال خاشقجي عن الكتابة مدى الحياة
عفوآ قصدي في الحياة😂😂😂😂
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3580 ] نشر منذ 9 دقائق
طـــــ☺️ـــ☺️ــــــيب .