 جمال خاشقجي يعلق علي قرار إيقافه عن الكتابة في الحياة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 11

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. جمال خاشقجي يعلق علي قرار إيقافه عن الكتابة في الحياة

جمال خاشقجي يعلق علي قرار إيقافه عن الكتابة في الحياة

جمال خاشقجي يعلق علي قرار إيقافه عن الكتابة في الحياة
نايف السالم(صدى):

قال جمال خاشقجي، ردًا علي قرار ناشر صحيفة الحياة الأمير خالد بن سلطان بإيقافه عن الكتابة في الصحيفة، ” إنه لن يتوقف عن الكتابة، وأن الأمر مرحلة مؤقتة، وسيعود للكتابة في الحياة؛ فهي بيته ” .

وأكد خاشقجي أن ” قرار الإيقاف بالفعل من قبل الناشر، وقد تحدثت مع سموه قبل قليل، واتفقنا في رفض نشر ثقافة الكراهية، واختلفنا حول الإخوان، وله مني كل تقدير ” .

ونشر خاشقجي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أشكرهم وأقدر الظرف الذي اضطرهم لذلك ” .

اقرأ أيضا

إيقاف جمال خاشقجي عن الكتابة في ” الحياة “

 


الوسوم:, , , ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 728 ] نشر منذ 23 دقيقة

بلدنا للهمج يتلونون وعيال البلد من المدرج يتفرجون
الله يرحم الفهد بو فيصل
الحثالة لم تكن تتنفس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *