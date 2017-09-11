سيلفي نوال الزغبي.. - صحيفة صدى الالكترونية

الخميس 14
سبتمبر
الله يرحم عبدالرحمن بن سعود
رأيه فيها يعجبني
ههههههههههههههههههههههههه
اخوي سلطان
والنعم فيك والله صدقت ي الذيب
عبدالرحمن بن سعود رحمة الله
كان فاكهة الرياضة السعودية
لم ولن يكرره التاريخ
تحياتي سيدي لك
عجوز راحت عليك
تحياتي عذاب الرحيل
ما عليك زود
انا والله هلالي لكن فيه اشياء ما يختلف عليها الا مريض احترامي لعبدرحمن بن سعود وماجد عبدالله
مين حبيبي أنا …….
حضورها مميز ~
جَمـــــــــيلَه ومِنـــــــتازه . للحـــين باقي فيــها حــلاوه .😍.
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سلطان[ عدد التعليقات: 501 ] نشر منذ يومين
الله يرحم عبدالرحمن بن سعود
رأيه فيها يعجبني
ههههههههههههههههههههههههه
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 250 ] نشر منذ يومين
اخوي سلطان
والنعم فيك والله صدقت ي الذيب
عبدالرحمن بن سعود رحمة الله
كان فاكهة الرياضة السعودية
لم ولن يكرره التاريخ
تحياتي سيدي لك
✔️ ✔️[ عدد التعليقات: 5761 ] نشر منذ يومين
عجوز راحت عليك
سلطان[ عدد التعليقات: 501 ] نشر منذ يومين
تحياتي عذاب الرحيل
ما عليك زود
انا والله هلالي لكن فيه اشياء ما يختلف عليها الا مريض احترامي لعبدرحمن بن سعود وماجد عبدالله
كان زمان[ عدد التعليقات: 1437 ] نشر منذ يومين
مين حبيبي أنا …….
همس ~[ عدد التعليقات: 537 ] نشر منذ يومين
حضورها مميز ~
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3651 ] نشر منذ 31 دقيقة
جَمـــــــــيلَه ومِنـــــــتازه . للحـــين باقي فيــها حــلاوه .😍.