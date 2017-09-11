جوجل تستأنف على تغريمها 2.9 مليار دولار - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

استأنفت ” جوجل ” اليوم أمام محكمة أوروبية لإسقاط غرامة قدرها 2.4 مليار يورو (حوالي 2.9 مليار دولار) أقرتها هيئة مكافحة الممارسات الاحتكارية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وتحاول ” جوجل ” الاستفادة من نجاح ” إنتل ” في انتصارها في قضية مماثلة ضد جهات تنظيمية أوروبية في الأسبوع الماضي.

وأقرت المفوضية الأوروبية الغرامة المذكورة ضد ” جوجل ” بسبب ما وصفته باستغلال هيمنتها على الإنترنت والبحث الإلكتروني في القارة العجوز والتحكم في ظهور خدمات التسوق وغيرها من المواقع.

كانت محكمة العدل الأوروبية قد أمرت الأسبوع الماضي بإعادة النظر في استئناف تقدمت به ” إنتل ” الأمريكية لصنّاع الرقائق الإلكترونية بسبب غرامة قدرها 1.06 مليار يورو فُرضت ضدها.