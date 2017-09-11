اقتلاع 7 أسنان من فم رضيع عمره شهر - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

اقتلع أطباء في ولاية غوجارات في الهند 7 أسنان من فم رضيع عمره شهر واحد.

وقال الطبيب ميت راماتري، المشرف على العملية في تصريحات صحفية ، أن العملية تمت على مرحلتين، إذ اقتلع الأطباء أربعة أسنان في الأولى وبقية الأسنان في المرحلة الثانية.

وقد اكتشفت الأسنان في فم الرضيع بعد أيام من ولادته، بعدما أخذه والداه إلى طبيب الأطفال بسبب صعوبات في الرضاعة من أمه وبعد فحصه وجد غشاء أبيض في فمه.

وقال الطبيب راماتري لبي بي سي: ” عندما فحصته وجدت 7 أسنان، ففي بضع الأحيان نجد رؤوس أسنان عند الرضع ولكنها لا تنمو، أما في هذه فقد نمت وظهرت تماما ” .

وأضاف أنه لم يقرأ من قبل عن أي حالة مشابهة، ولكنه لا يعتبرها غير طبيعية.

ولجأ الطبيب إلى عملية جراحية سريعة لاقتلاع أسنان الرضيع خوفا من ان تتكسر ويسقط أجزاء منها في قصبته الهوائية وتخنقه.