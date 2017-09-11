الهند تدشن أغرب فنادق في العالم (صور) - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

وصفت صحيفة ” إنديا نيوز ” الهندية، تدشين الهند لفنادق ” أكواريا جراند ” المذهلة في مدينة مومباي أكبر مدن الهند بمحاولة هندية جديدة لاقتحام عالم الغرائب السياحية في العالم ومنافسة دبي ولندن في الفنادق الغريبة والجديدة.

وتتكون فنادق ” أكواريا جراند ” التي تم بناؤها حاليًا في مومباي بالهند من برجين شاهقين سيتم تجهيزها بواحدة من السمات المعمارية المذهلة وهي سلسلة من حمامات السباحة تبدو كأنها قوالب هلامية عائمة تمتد على حافة شرفة كل غرفة فندقية فاخرة.

ويتكون كل فندق منهما من 37 طابقًا، لهما تصميم معماري حديث وفريد مزود بالعديد من وسائل الراحة الراقية ويحوي أكثر من 200 وحدة فندقية فاخرة، سواء من الغرف أم من الشقق الفندقية الفاخرة، وسيكون لكل وحدة منها ثلاثة جوانب مضاءة بشكل طبيعي يسمح أيضًا بتقاطع التهوية.

هذا بالإضافة إلى نادٍ داخلي مغلق يضم صالة رياضية وساونا وثلاثة أدوار من مواقف السيارات وحديقة مسطحة مستدامة، كما كان للحفاظ على البيئة أولويات تصميم الفندقين فالبناء يشمل واجهات زجاج فعالة للحد من استهلاك الطاقة وتقع هذه الفنادق في المنطقة الجنوبية من مدينة مومباي بالقرب من مدينة بوليوود الفنية العملاقة الجسر العملاق وبوابة الهند الكبرى في مومباي.