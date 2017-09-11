انتظار سيارة إسعاف في صفوف طلبات الوجبات السريعة بالمدينة - صحيفة صدى الالكترونية

انتظار سيارة إسعاف في صفوف طلبات الوجبات السريعة بالمدينة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لسيارة إسعاف تحمل شعار وزارة الصحة، تقف في طابور للسيارات لأحد المطاعم المعروفة بالمدينة المنورة.
وكان المواطنون، قد تفاجأ في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، بسيارة إسعاف تصطف بين صفوف السيارات في الخدمات المخصصة لها، في أحد المطاعم المعروفة، ظن الناس في البداية أن سيارة الإسعاف قدمت لنقل أحد المرضى من الموقع، إلى أن اتضح أن قائد ” الإسعاف ” اصطف من أجل الحصول على وجبة سريعة من المطعم المعروف، لكن تعرقلت حركة سيارته إثر تعرضها إلى العارضة الحديدية الخاصة بالمطعم.
قام المواطنون بتخليص سيارة الإسعاف وسط استغراب وذهول الجميع من استعمال سيارات الإسعاف الحكومية المخصصة في نقل المرضى والمصابين، في غير الغرض المخصص لها، وتساءل النشطاء من يتحمل المسؤولية؟
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18955 ] نشر منذ 1 ساعة
يمكن الي مسعفينه جيعان وطالب وجبه همبرقر قبل يموت🚑🤗
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18955 ] نشر منذ 52 دقيقة
تبون الصدق
ليتها توقف على سيارة الآسعاف وبس
حتى سيارات الأمانة وسيارات تابعة لدوائر ومكتب عمل وووووووو
ونلقاها حتى في خارج نطاق عملها
وسبق وعلقت على هاالشي
هذي أمانة ياموظفين
هذي امانة في اعناقكم
لاتستخدمونها في غير ماخصصت له.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18111 ] نشر منذ 45 دقيقة
طيب يمكن احد الزباين غصه بالقمه. داخل المطعم وجوا يرجون بين اكتافه علشان تطلع القمه وخلاص