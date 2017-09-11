انتظار سيارة إسعاف في صفوف طلبات الوجبات السريعة بالمدينة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لسيارة إسعاف تحمل شعار وزارة الصحة، تقف في طابور للسيارات لأحد المطاعم المعروفة بالمدينة المنورة.

وكان المواطنون، قد تفاجأ في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، بسيارة إسعاف تصطف بين صفوف السيارات في الخدمات المخصصة لها، في أحد المطاعم المعروفة، ظن الناس في البداية أن سيارة الإسعاف قدمت لنقل أحد المرضى من الموقع، إلى أن اتضح أن قائد ” الإسعاف ” اصطف من أجل الحصول على وجبة سريعة من المطعم المعروف، لكن تعرقلت حركة سيارته إثر تعرضها إلى العارضة الحديدية الخاصة بالمطعم.

قام المواطنون بتخليص سيارة الإسعاف وسط استغراب وذهول الجميع من استعمال سيارات الإسعاف الحكومية المخصصة في نقل المرضى والمصابين، في غير الغرض المخصص لها، وتساءل النشطاء من يتحمل المسؤولية؟