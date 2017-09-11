إيقاف جمال خاشقجي عن الكتابة في " الحياة " - صحيفة صدى الالكترونية

إيقاف جمال خاشقجي عن الكتابة في ” الحياة “
أوقفت صحيفة الحياة، اليوم الإثنين، جمال خاشقجي عن الكتابة على صفحاتها، وذلك بقرار من الناشر الأمير خالد بن سلطان.
وأوضح رئيس تحرير الحياة سعود الريس، أن قرار إيقاف الكاتب جمال خاشقجي ” اتخذ من قبل الناشر الأمير خالد بن سلطان عطفا على توصية نائبه الأمير فهد بن خالد ” .
وكان آخر مقال كتبه خاشقجي في الصحيفة يوم السبت الماضي بعنوان ” أنا سعودي ولكن مختلف ” .
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18955 ] نشر منذ 1 ساعة
قل أنا خاشقجي ولكن متخوشق
بعدين انتوا ياربعنا
إيقاف عن الكتابة؟
هذا كل الي الله قدركم عليه🤔
عادي يطلع بأسم مستعار ويكتب براحتة
مره توقفونه ومره ترجعونه
لعب عيال ذا
عطوه الزبدة وريحونا مره وحده🤔
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18111 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب