إيقاف جمال خاشقجي عن الكتابة في " الحياة " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أوقفت صحيفة الحياة، اليوم الإثنين، جمال خاشقجي عن الكتابة على صفحاتها، وذلك بقرار من الناشر الأمير خالد بن سلطان.

وأوضح رئيس تحرير الحياة سعود الريس، أن قرار إيقاف الكاتب جمال خاشقجي ” اتخذ من قبل الناشر الأمير خالد بن سلطان عطفا على توصية نائبه الأمير فهد بن خالد ” .

وكان آخر مقال كتبه خاشقجي في الصحيفة يوم السبت الماضي بعنوان ” أنا سعودي ولكن مختلف ” .