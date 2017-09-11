 إيقاف جمال خاشقجي عن الكتابة في " الحياة " - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 11

    سبتمبر

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إيقاف جمال خاشقجي عن الكتابة في ” الحياة “

إيقاف جمال خاشقجي عن الكتابة في ” الحياة “
نايف السالم(صدى):

أوقفت صحيفة الحياة، اليوم الإثنين، جمال خاشقجي عن الكتابة على صفحاتها، وذلك بقرار من الناشر الأمير خالد بن سلطان.

وأوضح رئيس تحرير الحياة سعود الريس، أن قرار إيقاف الكاتب جمال خاشقجي ” اتخذ من قبل الناشر الأمير خالد بن سلطان عطفا على توصية نائبه الأمير فهد بن خالد ” .

وكان آخر مقال كتبه خاشقجي في الصحيفة يوم السبت الماضي بعنوان ” أنا سعودي ولكن مختلف ” .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 18955 ] نشر منذ 1 ساعة

قل أنا خاشقجي ولكن متخوشق
بعدين انتوا ياربعنا
إيقاف عن الكتابة؟
هذا كل الي الله قدركم عليه🤔
عادي يطلع بأسم مستعار ويكتب براحتة
مره توقفونه ومره ترجعونه
لعب عيال ذا
عطوه الزبدة وريحونا مره وحده🤔

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