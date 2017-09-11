خبيرة تغذية: الزعفران مهدئ ومضاد للاكتئاب ويساعد على الهضم - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

قالت خبيرة التغذية العلاجية صوفي بنسا، في أحدث دراسة لها نشرتها مجلة ” لوبوان ” الفرنسية، إن الزعفران من التوابل التي لا يمكن الاستغناء عنه في المطبخ، فهو يحتوي على مادة بيكروكروسين ذات الطعم مر، وهي المادة الكيميائية الأكثر مسؤولية عن طعم الزعفران، والتي تساعد على الهضم وإعطائه الصبغة الصفراء التي تساعد على التهدئة ومقاومة الاكتئاب، كما أنها تحارب عدم القدرة على القيام بالعمل.

وأشارت الخبيرة، إلى أنه يمكن استخدام الزعفران مع ست حبات من اللوز التي يتم فرمها وخلطها وغليها، ثم شرب الخليط بعد غليه ، الأمر الذي يساعد علي زيادة النشاط والحيوية.