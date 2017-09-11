دراسة: حمض الفوليك يقلل من خطر مرض التوحد الناجم عن المبيدات - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أظهر الباحثون بجامعة كاليفورنيا الأمريكية ، أن الأمهات اللواتي يتناولن كميات موصى بها من حمض الفوليك خلال فترة الحمل، نجحن في تقليل خطر التوحد المرتبط بالتعرض للمبيدات المكافحة للآفات بين أطفالهن.

وأشارت الدراسة إلى أن الأطفال الذين أخذت أمهاتهم 800 أو أكثر من ميكروجرام من حمض الفوليك، تراجع بينهم تطوير اضطراب طيف التوحد ” أسد ” – حتى عندما تعرضت أمهاتهم لمبيدات أسرية أو زراعية مرتبطة مع زيادة المخاطر.

وقالت ريبيكا ج. شميت، الأستاذ المساعد في قسم علوم الصحة العامة بجامعة كاليفورنيا: ” وجدنا أنه إذا كانت الأم تأخذ حمض الفوليك خلال مراحل الحمل، يتراجع خطر تعرض أطفالهن لمرض التوحد حتى في حال تعرضهم للمبيدات الحشرية ” ، مؤكدة أنه ينبغي أن تحاول الأمهات تجنب مبيدات الآفات، ولكن إذا كانوا يعيشون بالقرب من الزراعة، ولا يمكن تجنب مبيدات الآفات، قد يكون ذلك وسيلة لمواجهة هذه الآثار.