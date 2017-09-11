أم تقتل ابنها بالفأس لتجنبه العيش في العالم على حالته - صحيفة صدى الالكترونية

أم تقتل ابنها بالفأس لتجنبه العيش في العالم على حالته
أقدمت أم بلجيكية على قتل ابنها البالغ 11 عاما عبر ضربه بالفأس في منطقة لياج البلجيكية.
وعقب القبض عليها أكدت المرأة أيضا أنها حاولت قتل ابنتها البالغة 15 عاما قائلة لقاضي التحقيق أنها شعرت ” بالخوف من الموت بسبب المرض ” مشيرة إلى أنها ارتكبت فعلتها لتجنيب أطفالها العيش في العالم على حالته الحالية ، ولكن نجحت ابنتها في الفرار بعد وفاة شقيقها ولجأت إلى منزل إحدى جاراتها.
وكانت المرأة التي ترملت منذ سنوات تواجه صعوبة في تقبل غياب زوجها بحسب النيابة العامة وقد عانت الاكتئاب منذ وفاته. كما أن وضعها النفسي تدهور خلال الأسابيع الأخيرة. وأوضحت أن لديها مخاوف على صحتها وحياتها.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18955 ] نشر منذ 1 ساعة
ياجعلك الفاس الي يشق راااااسك نصين😡
للمعلومة يااخوان بلجيكا بلد محب للأطفال بشكل مريب
لدرجة انهم اخترعوا الشوكلاتة من اجل جذب الأطفال🤗
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18111 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان والله يصلح الحال طفل تقتله ليش
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18955 ] نشر منذ 1 ساعة
تصبحون ع خير
لحد يعلق لين ارجع😂😂😂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18111 ] نشر منذ 51 دقيقة
طيب