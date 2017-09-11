أم تقتل ابنها بالفأس لتجنبه العيش في العالم على حالته - صحيفة صدى الالكترونية

بروكسل(صدى):

أقدمت أم بلجيكية على قتل ابنها البالغ 11 عاما عبر ضربه بالفأس في منطقة لياج البلجيكية.

وعقب القبض عليها أكدت المرأة أيضا أنها حاولت قتل ابنتها البالغة 15 عاما قائلة لقاضي التحقيق أنها شعرت ” بالخوف من الموت بسبب المرض ” مشيرة إلى أنها ارتكبت فعلتها لتجنيب أطفالها العيش في العالم على حالته الحالية ، ولكن نجحت ابنتها في الفرار بعد وفاة شقيقها ولجأت إلى منزل إحدى جاراتها.

وكانت المرأة التي ترملت منذ سنوات تواجه صعوبة في تقبل غياب زوجها بحسب النيابة العامة وقد عانت الاكتئاب منذ وفاته. كما أن وضعها النفسي تدهور خلال الأسابيع الأخيرة. وأوضحت أن لديها مخاوف على صحتها وحياتها.