محبو " الفلافل " يتضررون من خطة هولندية لزيادة الضرائب السياحية - صحيفة صدى الالكترونية

أمستردام(صدى):

أعرب رئيس الشؤون المالية بمجلس بلدية أمستردام، أودو كوك، عن اعتزامه زيادة الضرائب على السياح في العاصمة الهولندية إلى 10 يورو يوميا، في خطوة وصفت بأنها ستكون أكثر ضرراً على السياح من ذوي الميزانية المحدودة ممن يتناولون ” الفلافل ” .

وقال المسؤول الهولندي لصحيفة ” بارول ” إن الخطة التي ستطبق اعتبارا من عام 2019 ، ما يعني زيادة الدخل الذي يتدفق على خزينة الدولة من الضريبة السياحية من 80 مليون يورو حالياً إلى 150 مليون يورو سنوياً.

وأضاف كوك، بأن عدد الزائرين سينمو من 17 مليون إلى 23 مليون في السنوات المقبلة، مما يعني القيام بالمزيد من عمليات النظافة وتكثيف الوجود الشرطي في الشوارع، مشيرا إلي أنه يرغب في أن يستفيد سكان أمستردام من نجاح المدينة.

وأضافت الصحيفة أن هناك خمسة خيارات مطروحة للمناقشة لزيادة الضريبة السياحية من بينها زيادة الضريبة المفروضة على الحجز في الفنادق، والتي سيتضرر منها بشدة السياح من ذوي الميزانية المحدودة، ممن يتناولون ” الفلافل ” ويتسكعون في الشوارع، حسب وصفها.

وأشارت الصحيفة، وفقا لموقع ” دتش نيوز ” الإخباري، أن كوك يريد اجتذاب السائح الذي يرتاد المتاحف ويتناول الطعام في المطاعم، مما سيجعل السياحة المعتمدة على ميزانية معقولة، أكثر تكلفة نسبياً.