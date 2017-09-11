محبو " الفلافل " يتضررون من خطة هولندية لزيادة الضرائب السياحية - صحيفة صدى الالكترونية

محبو ” الفلافل ” يتضررون من خطة هولندية لزيادة الضرائب السياحية
أعرب رئيس الشؤون المالية بمجلس بلدية أمستردام، أودو كوك، عن اعتزامه زيادة الضرائب على السياح في العاصمة الهولندية إلى 10 يورو يوميا، في خطوة وصفت بأنها ستكون أكثر ضرراً على السياح من ذوي الميزانية المحدودة ممن يتناولون ” الفلافل ” .
وقال المسؤول الهولندي لصحيفة ” بارول ” إن الخطة التي ستطبق اعتبارا من عام 2019 ، ما يعني زيادة الدخل الذي يتدفق على خزينة الدولة من الضريبة السياحية من 80 مليون يورو حالياً إلى 150 مليون يورو سنوياً.
وأضاف كوك، بأن عدد الزائرين سينمو من 17 مليون إلى 23 مليون في السنوات المقبلة، مما يعني القيام بالمزيد من عمليات النظافة وتكثيف الوجود الشرطي في الشوارع، مشيرا إلي أنه يرغب في أن يستفيد سكان أمستردام من نجاح المدينة.
وأضافت الصحيفة أن هناك خمسة خيارات مطروحة للمناقشة لزيادة الضريبة السياحية من بينها زيادة الضريبة المفروضة على الحجز في الفنادق، والتي سيتضرر منها بشدة السياح من ذوي الميزانية المحدودة، ممن يتناولون ” الفلافل ” ويتسكعون في الشوارع، حسب وصفها.
وأشارت الصحيفة، وفقا لموقع ” دتش نيوز ” الإخباري، أن كوك يريد اجتذاب السائح الذي يرتاد المتاحف ويتناول الطعام في المطاعم، مما سيجعل السياحة المعتمدة على ميزانية معقولة، أكثر تكلفة نسبياً.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2106 ] نشر منذ 13 ساعة
خير يا طير يروح مصر و ياكل الطعمية من منبعها
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18167 ] نشر منذ 13 ساعة
طيب
عبدالله m[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 6 ساعات
هههههههههههههه انا قلت وش دخل الفلافل في الموضوع قصدهم السياح اللي يعتمدون على الفلافل طفارى هههههههههههههههههههههههه
سعيداان[ عدد التعليقات: 1270 ] نشر منذ 5 ساعات
الحقيقة الله يعين شعوب أوربا وأمريكا الضرائب عندهم تلتهم دخل المواطن بشكل كبير يصل أحياناً للثلث
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 60 دقيقة
تلك حقيقة مؤكدة الله يعين شعوب أوروبا وأمريكا الضرائب عندهم تلتهم دخل المواطن بشكل كبير يصل أحياناً الى 40 % من الدخل السنوى خصوصا فى هولندا و بلجيكا والتهرب الضريبى فى تلك الدول تعتبر خطيئة لا تغتفر
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2375 ] نشر منذ 52 دقيقة
والله اخي طاهر سليم
اخاف الدور علينا
المشكلة اي ضريبه على التجار
يتحملها المواطن
لانه اخر القائمه
وكل تبعات القرارات على راسه
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 46 دقيقة
والله اخي غييييوووورررر لقد تم بالفعل فرض ضريبة القيمة المضافة بدول الخليج وسوف تتطبق من يناير 2018 وتلك البداية فقط ومن الممكن فرض ضرائب أخرى او زيادة الضرائب سنويا والمشكلة فعلا ان فرض اي ضريبه على التجار
يتحملها المواطن المسكين فى النهاية لضعف دولنا فى الرقابة على الاسواق وضعف الجهات الرقابية فى كشف تلاعب التجار بما يخص الضرائب وتحصيلها.
والله المستعان