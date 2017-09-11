بالفيديو والصور.. هاتريك إدواردو يقود الهلال إلى نصف النهائي - صحيفة صدى الالكترونية

تأهل نادي الهلال الى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد تغلبه على ضيفه نادي العين الاماراتي بثلاثة اهداف مقابل لاشي ضمن لقاء الاياب الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين على استاد الملك فهد بالرياض.

افتتح الهلال التسجيل في الدقيقة 43 من زمن الشوط الاول عن طريق كارلوس ادواردو من كرة ثابته نفذها نيكولاس ميليسي على رأس ادواردو لتستقر على يمين حارس العين ، وبعد مرور دقيقتين يضيف كارلوس ادواردو الهدف الثاني للهلال مع نهاية الشوط الاول ، وعند الدقيقة 74 يتمكن كارلوس ادواردو من اضافة الهدف الثالث للهلال.

وينتظر الهلال الفائز من لقاء الاهلي السعودي وبيرسبوليس الإيراني غداً الثلاثاء.