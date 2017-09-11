تعرف على تشكيلة الهلال قبل لقاء العين - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تنطلق بعد قليل المباراة المرتقبة بين نادي الهلال وضيفه العين الإماراتي على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، في المباراة المقررة بينهما بإياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

واستقر مدرب الهلال رامون دياز على تشكيلة الفريق خلال اللقاء، وستتكون من: ” عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، أسامة هوساوي، محمد جحفلي، عبدالله الزوري، نيكولاس ميليسي، عبدالملك الخيبري، سالم الدوسري، كارلوس إداوردو، نواف العابد، عمر خربين ” .

وتعتبر مباراة اليوم هي العاشرة بين الفريقين، وتمكّن الهلال من الفوز في 3 مباريات مقابل 5 للعين، في حيت سيطر التعادل على مباراة واحدة.