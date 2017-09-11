⁠⁠⁠⁠⁠مطار القاهرة يستقبل 798 حاجا فلسطينيا - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل(صدى):

استقبل مطار القاهرة مساء اليوم الإثنين 798 حاجا فلسطينيا من أهالى غزة، قادمين على ثلاث طائرات لمصر للطيران بعد أدائهم مناسك الحج في طريقهم إلى القطاع عبر منفذ رفح البري، في إطار جسر جوى تنظمه مصر للطيران لنقل حجاج فلسطين.

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة : تم تخصيص صالة رقم 4 والمخصصة لكبار رجال الأعمال والطائرات الخاصة لاستقبال الحجاج الفلسطينيين في إطار التسهيلات التى تقدمها مصر لهم حيث تم أيضا تخصيص فريق عمل متميز من رجال الجوازات والجمارك لإنهاء إجراءات الحجاج الفلسطينيين حيث وصلوا على ثلاث رحلات لمصر للطيران بأرقام 3157 و 3159 و 3161 وكلها قادمة من المدينة المنورة.

ويجري حاليا تجميعهم ونقلهم في قافلة حافلات تضم 12 حافلة كبيرة للتوجه عبر تأمين القوات المسلحة وبإشراف السفارة الفلسطينية إلى منفذ رفح البرى الذى تم فتحه اليوم خصيصا لعبور الحجاج الفلسطينيين ضمن حصة قطاع غزة والتى تصل إلى حوالى ثلاثة آلاف حاج فلسطينى غادروا من منفذ رفح البرى قبل موسم الحج.