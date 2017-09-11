لاعب الهلال: خطة دياز مجازفة - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

يرى أحمد الحربي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السابق، أن الزعيم سيعاني أمام العين الإماراتي بسبب كثرة الغيابات، التي ستؤدي لعدم الانسجام بين اللاعبين الأساسين وبدلاء الغائبين.

وقال أحمد الحربي: «غيابات الهلال في مباراة العين مؤثرة، وربما يكون هناك خلل في تجانس الفريق بوجود أكثر من اسم جديد في التشكيلة».

وتابع لاعب الهلال السابق: ” اللعب بـ 3 مدافعين أمام العين يعتبر مجازفة من مدرب الهلال، لعدم وجود مدافعين جاهزين، والبليهي لم يلعب مع الفريق ” .

وواصل أحمد الحربي حديثه: ” الهلال لا يملك مهاجمًا “ رأس حربة ” صريحًا، كما أن بريتوس لم يقدم الأداء المطلوب حتى الآن ” .

ويستضيف، اليوم الاثنين، الفريقُ الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره العين الإماراتي على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، في المباراة المقررة بينهما بإياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

ويحتاج الهلال في مواجهة اليوم، للفوز بأي نتيجة للوصول إلى نصف النهائي الذي وصل له قبل موسمين، وبلوغ المباراة النهائية التي خسرها عام 2014 من فريق سيدني الأسترالي.