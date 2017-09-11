حارس الأهلي: تأهل المنتخب سيمنحنا الثقة أمام بيرسبوليس - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

قال ياسر المسيليم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى كأس العالم في روسيا 2018 سوف يمنح الفريق الأهلاوي الثقة قبل مواجهة بيرسبوليس الإيراني.

وأضاف المسيليم: «مباراة تعني لنا الشيء الكثير، هدفنا الفوز وتقديم مستوى يرضي تطلعات جماهيرنا، لن ننظر لنتيجة الذهاب، من المؤكد أن تأهل منتخبنا لنهائيات كأس العالم يمنحنا ثقة كلاعبين في المباريات خصوصًا في البطولات على مستوى الوطن».

وواصل حارس الأهلي: «استمعنا للكثير من الملاحظات والتعليمات الفنية من قبل المدرب سيرجي ريبيروف، ولدينا تصور كامل عن الفريق الإيراني».

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره بيرسبوليس الإيراني، مساء غد الثلاثاء على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي، بإياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2-2.