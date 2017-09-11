بطولة إسبانيا: تأجيل موعد الـ " كلاسيكو " - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أعلن رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس الإثنين، عن تأجيل موعد الـ ” كلاسيكو ” بين الغريمين ريال مدريد حامل اللقب وبرشلونة من 20 الى 23 ديسمبر المقبل، على أن تقام المباراة في الساعة 12,00 بتوقيت غرينيتش (13,00 بتوقيت اسبانيا).

وكان من المفترض أن تقام المواجهة في منتصف الأسبوع بصحبة المباريات الأخرى المقررة في المرحلة السابعة عشرة التي تسبق عطلة الأعياد، لكن رابطة الدوري أرجأتها إلى يوم السبت، أي في اليوم الذي يسبق ليلة عيد الميلاد.

وجاء التغيير في موعد هذه المباراة بسبب ارتباط ريال مدريد بكأس العالم للأندية المقررة في الإمارات بعد إحرازه دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه، لاسيما في حال تأهل النادي الملكي الى نهائي البطولة التي تقام بين 6 و16 ديسمبر.