القبض على الداعية " حسن المالكي " في أبها - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء لم يؤكدها أي مصدر رسمي عن القبض على حسن المالكي الا أن ابنه العباس قال في تغريدة عبر حسابه على تويتر أن والده قبض عليه في أبها.

وفيما ربط بعض نشطاء تويتر بين أنباء القبض على المالكي وبين الأزمة القطرية وأشار آخرون إلى دور مشبوه لمستشار تميم الإسرائيلي عزمي بشارة الذي يحرك الأبواق المأجورة.

ووصف متابع الخبر بأنه مفرح، وقال آخر كتب تحت اسم فؤاد الأحمري: المخطىء سيأخذ جزاءه ونحن في مملكة العدل والعزم والحزم .. واحتفى حساب بعنوان ” الحقيقة دون مجاملة ” قائلًا: أبركها من ساعة هذا ما يثلج صدري وصدور المؤمنين.