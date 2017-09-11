 غدًا.. برشلونة يواجه يوفنتوس في " كامب نو " - صحيفة صدى الالكترونية

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غدًا.. برشلونة يواجه يوفنتوس في ” كامب نو “

غدًا.. برشلونة يواجه يوفنتوس في ” كامب نو “
ماجد محمد(صدى):

يلتقي فريق برشلونة الإسباني مع ضيفه يوفنتوس الإيطالي وصيف بطل أوروبا على ملعب (كامب نو) غداً في افتتاح مباريات الدور الأول من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتعد المواجهة قمة مبكرة بين الفريقين في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً أولمبياكوس اليوناني وسبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وكان برشلونة انتهى مشواره في المسابقة الموسم الماضي على يد بطل إيطاليا يوفنتوس بخسارته أمامه في الدور ربع النهائي صفر-3 ذهابا، قبل تعادلهما صفر-صفر إيابا .

 


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