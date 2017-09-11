شاب جاءته سكرات الموت وسقط متوفيا أمام أعين المارة - صحيفة صدى الالكترونية

الإثنين 11
سبتمبر
الموت ماله زمان ولامكان محدد
لكن أحلى مافي الموت إنك ترتاح من هم وغثى الدنيا
ترقد بقبرك مرتاااااح
لامشاغل ولا اتصالات ولا وجع رااااس
ترقد ولسان حالك يقول
وداعآ للمتاعب🤗
الله يرحمه
اللهم اجعل قبل الموت راحه وبعد الموت راحه
وانت يا النسيب. من يضمن انه بيرتاح بعد الموت. يمكن يبدء رحلة الشقاء اللي مابعدها شقاء
فعلا ربما الموت للفقير افضل يرتاح من هموم الدنيا والفقر والعوز لاكن الغني لايتمني الموت يريد ان يتمتع بماله وثروته وقصره وطائرته ويخته وسيارته الفارهة وسفره لدول العالم وزوجاته الحسناوت معه بطائرتهم الخاصة
مدام إنك موحد تقول لاإله الا الله
وتصلي الفروض الخمس ف المسجد
وتصوم وماسك حلالك ومبتعد عن حلال الناس
إن شاء الله بتكون مرتاح
بعدين لايغرك اني باقي صغير على الدنيا
ترى انا الي كبرت قبل يومي
وكل شي تمنيته حققته ولله الحمد
بس لاجاكم خبر اني توفيت
فأطلب منكم الدعاء بس
أنا خلاص مني بطول
لكن أملي فاالله سبحانه كبيييييير.
باالعكس يبوسلطان
الفقير مرتاح ف الدنيا ولو مابين عليه
والغني تلقاااه قد مل من كل شي
الا من رحم ربك
وآنشدني انا.
هاه وش ذي الكلام اخي ابو سلطان
ومن اللي يعلم ساعة موته. هذي في علم الغيب الموت. حتما. حاصل ولكن لا نعلم متى وكيف وما يكون بعد الموت
ولو. إنا اذا مُتنا تُوركنا لكان الموت مطلب كُل حي
ولكنا اذا مُوتنا بُعثنا. ويسئل ربُنا عن كل شيء
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18934 ] نشر منذ 41 دقيقة
الموت ماله زمان ولامكان محدد
لكن أحلى مافي الموت إنك ترتاح من هم وغثى الدنيا
ترقد بقبرك مرتاااااح
لامشاغل ولا اتصالات ولا وجع رااااس
ترقد ولسان حالك يقول
وداعآ للمتاعب🤗
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18083 ] نشر منذ 32 دقيقة
الله يرحمه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18083 ] نشر منذ 32 دقيقة
اللهم اجعل قبل الموت راحه وبعد الموت راحه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18083 ] نشر منذ 29 دقيقة
وانت يا النسيب. من يضمن انه بيرتاح بعد الموت. يمكن يبدء رحلة الشقاء اللي مابعدها شقاء
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 860 ] نشر منذ 28 دقيقة
فعلا ربما الموت للفقير افضل يرتاح من هموم الدنيا والفقر والعوز لاكن الغني لايتمني الموت يريد ان يتمتع بماله وثروته وقصره وطائرته ويخته وسيارته الفارهة وسفره لدول العالم وزوجاته الحسناوت معه بطائرتهم الخاصة
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18934 ] نشر منذ 23 دقيقة
مدام إنك موحد تقول لاإله الا الله
وتصلي الفروض الخمس ف المسجد
وتصوم وماسك حلالك ومبتعد عن حلال الناس
إن شاء الله بتكون مرتاح
بعدين لايغرك اني باقي صغير على الدنيا
ترى انا الي كبرت قبل يومي
وكل شي تمنيته حققته ولله الحمد
بس لاجاكم خبر اني توفيت
فأطلب منكم الدعاء بس
أنا خلاص مني بطول
لكن أملي فاالله سبحانه كبيييييير.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18934 ] نشر منذ 20 دقيقة
باالعكس يبوسلطان
الفقير مرتاح ف الدنيا ولو مابين عليه
والغني تلقاااه قد مل من كل شي
الا من رحم ربك
وآنشدني انا.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18083 ] نشر منذ 19 دقيقة
هاه وش ذي الكلام اخي ابو سلطان
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18083 ] نشر منذ 11 دقيقة
ومن اللي يعلم ساعة موته. هذي في علم الغيب الموت. حتما. حاصل ولكن لا نعلم متى وكيف وما يكون بعد الموت
ولو. إنا اذا مُتنا تُوركنا لكان الموت مطلب كُل حي
ولكنا اذا مُوتنا بُعثنا. ويسئل ربُنا عن كل شيء