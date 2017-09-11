 شاب جاءته سكرات الموت وسقط متوفيا أمام أعين المارة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 11

    سبتمبر

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شاب جاءته سكرات الموت وسقط متوفيا أمام أعين المارة




9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 18934 ] نشر منذ 41 دقيقة

الموت ماله زمان ولامكان محدد
لكن أحلى مافي الموت إنك ترتاح من هم وغثى الدنيا
ترقد بقبرك مرتاااااح
لامشاغل ولا اتصالات ولا وجع رااااس
ترقد ولسان حالك يقول
وداعآ للمتاعب🤗

[ عدد التعليقات: 18083 ] نشر منذ 29 دقيقة

وانت يا النسيب. من يضمن انه بيرتاح بعد الموت. يمكن يبدء رحلة الشقاء اللي مابعدها شقاء

[ عدد التعليقات: 860 ] نشر منذ 28 دقيقة

فعلا ربما الموت للفقير افضل يرتاح من هموم الدنيا والفقر والعوز لاكن الغني لايتمني الموت يريد ان يتمتع بماله وثروته وقصره وطائرته ويخته وسيارته الفارهة وسفره لدول العالم وزوجاته الحسناوت معه بطائرتهم الخاصة

[ عدد التعليقات: 18934 ] نشر منذ 23 دقيقة

مدام إنك موحد تقول لاإله الا الله
وتصلي الفروض الخمس ف المسجد
وتصوم وماسك حلالك ومبتعد عن حلال الناس
إن شاء الله بتكون مرتاح
بعدين لايغرك اني باقي صغير على الدنيا
ترى انا الي كبرت قبل يومي
وكل شي تمنيته حققته ولله الحمد
بس لاجاكم خبر اني توفيت
فأطلب منكم الدعاء بس
أنا خلاص مني بطول
لكن أملي فاالله سبحانه كبيييييير.

[ عدد التعليقات: 18083 ] نشر منذ 11 دقيقة

ومن اللي يعلم ساعة موته. هذي في علم الغيب الموت. حتما. حاصل ولكن لا نعلم متى وكيف وما يكون بعد الموت

ولو. إنا اذا مُتنا تُوركنا لكان الموت مطلب كُل حي
ولكنا اذا مُوتنا بُعثنا. ويسئل ربُنا عن كل شيء

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