كيف فبركت قناة الجزيرة خبر زيارة محمد بن سلمان لإسرائيل ؟ - صحيفة صدى الالكترونية

الإثنين 11
سبتمبر
قناة الخنزيرة
مهما حاولت تحرف الأخبار
الا أن اسلوبها مكشوف ومفضوح🤗
الله المستعان والله يصلح الحال
محرومه
بلدك هو المملكة العربيةالسعودية🇸🇦🇸🇦🇸🇦
ونرفض إي صلح مع سلطة قطر
الا بعد أن تظهر حسن نية وتبطل دعم الأرهاب
ولاشفتي عزمي والقرضاوي طالعين من قطر يمشون حافين
وكل واحد شايل عصى على كتفة ومربوط براسها قشه وعفشه
ذاك الساع يصير خير.
هههههههههههههههههه هه
اخوي ارجع لنفس الخبر.
انا قصدي اني توسطت في. هوشه. حصلت بين برق وجنوبيه. وفشلت الواسطه
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
يعني مالقيتوا الا سرائيل عشان تختلق لنا كذبة وتفبركها هالخنزيرة.. السعودية الدولة الاكثر رفضا لاسرائيل بل ان السعودية الدولة التي بذلت وتبذل الكثير من الجهود لاعادة الحق للفلسطينيين .
اذا اراد الساسة في قطر الخير لانفسهم ولشعبهم عليهم ان يعودوا الى صوابهم الذي فقدوه وان يتوقفوا عن مخططاتهم الارهابية وان يتعهدوا بذلك وان يثبتوا حسن النية واولها اغلاق قناة الخنزيرة والا باذن الله سيكون ساسة قطر في مهب الريح . وقد اعذر من انذر
قناه قذره
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القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18942 ] نشر منذ 3 ساعات
قناة الخنزيرة
مهما حاولت تحرف الأخبار
الا أن اسلوبها مكشوف ومفضوح🤗
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18094 ] نشر منذ 3 ساعات
الله المستعان والله يصلح الحال
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18942 ] نشر منذ 2 ساعتين
محرومه
بلدك هو المملكة العربيةالسعودية🇸🇦🇸🇦🇸🇦
ونرفض إي صلح مع سلطة قطر
الا بعد أن تظهر حسن نية وتبطل دعم الأرهاب
ولاشفتي عزمي والقرضاوي طالعين من قطر يمشون حافين
وكل واحد شايل عصى على كتفة ومربوط براسها قشه وعفشه
ذاك الساع يصير خير.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18094 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه هه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18094 ] نشر منذ 2 ساعتين
اخوي ارجع لنفس الخبر.
انا قصدي اني توسطت في. هوشه. حصلت بين برق وجنوبيه. وفشلت الواسطه
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابوبدر[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني مالقيتوا الا سرائيل عشان تختلق لنا كذبة وتفبركها هالخنزيرة.. السعودية الدولة الاكثر رفضا لاسرائيل بل ان السعودية الدولة التي بذلت وتبذل الكثير من الجهود لاعادة الحق للفلسطينيين .
اذا اراد الساسة في قطر الخير لانفسهم ولشعبهم عليهم ان يعودوا الى صوابهم الذي فقدوه وان يتوقفوا عن مخططاتهم الارهابية وان يتعهدوا بذلك وان يثبتوا حسن النية واولها اغلاق قناة الخنزيرة والا باذن الله سيكون ساسة قطر في مهب الريح . وقد اعذر من انذر
محمداالعتيبي[ عدد التعليقات: 323 ] نشر منذ 5 دقائق
قناه قذره