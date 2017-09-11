طائرات روسية تستهدف مواقع قرب ثكنات الجيش الحر في البادية بمواد سامة - صحيفة صدى الالكترونية

طائرات روسية تستهدف مواقع قرب ثكنات الجيش الحر في البادية بمواد سامة
رفض مقاتلو المعارضة السورية طلباً أمريكياً للانسحاب من البادية السورية، وتسليم مواقعهم هناك لنظام الأسد وميليشياته. يأتي ذلك عقب إعلان واشنطن نيتها وقف برنامج دعم الجيش الحر، وتزامناً مع ذلك استهدفت الطائرات الروسية مواقع لهذه الفصائل المعارضة في محاولة لزيادة الضغط عليها لتسليم مواقعها.
ولا يُعرف حتى الآن ما إذا كانت الضغوط التي يواجهها مقاتلو المعارضة السورية ستنجح بإجبارهم على الانسحاب من البادية وتسليم مواقعهم هناك لنظام الأسد، وفقاً لبعض التسريبات.
فمقاتلوا المعارضة، وتحديداً فصيلي أسود الشرقية ولواء أحمد العبدو، رفضا واعتبرا ذلك خطراً كبيراً سيعني إكمال الهلال الإيراني وتسليم الحدود السورية العراقية للميلشيات التابعة لإيران، أما بقاؤهم هناك سيعني الاصطدام المباشر مع روسيا التي لم تتأخر كثيراً في الرد.
فوفقاً للمرصد السوري، استهدفت طائرات روسية مواقع قريبة من ثكنات الجيش الحر في البادية بقنابل سامة، لم يسفر هذا الهجوم عن أي إصابات، ويبدو أن ذلك كان الغاية من الهجوم والذي قرأه الثوار كرسالة تهديد وبغطاء أميركي.
التفاهمات لم تنته بعد ووفقاً للتسريبات، فإن التفاوض يجري الآن حول إمكانية انسحاب الجيش الحر نحو قاعدة التنف التي يسيطر عليها بالفعل مناصفة مع القوات الأميركية، حيث مازالت تطالب المعارضة التحالف الدولي بأن تكون فصائل الجيش الحر هي من تهاجم تنظيم داعش في مدينتي البوكمال والميادين.
البيان المبين[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 55 دقيقة
روسيا وامريكا بالعربي مايبون معارضة خلاص واكبر دليل تخفيض الدعم للمعارضة من قبل امريكا وروسيا لم تتحرأ على ضرب المعارضة الا بعد التفاهم مع امريكا
الهلالي[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 30 دقيقة
خليهم يبيدونهم عن بكرة ابيهم
يقتلو الابرباء وبقول لك جيش حر
ايش من حرية
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 860 ] نشر منذ 16 دقيقة
يارب يصير احتكاك لو بالخطاء بين الطيران الروسي وقوات التحالف وتسقط احدي الطائرات كما اسقطت تركيا طائرة روسية وتولع المنطقة كلهم متفقين علي تقسيم غنيمة سوريا والدنيا مولعة ماتعرف مين غرميك المعارضة النصرة فتح الشام الاكراد السوريين ودخلو علي الخط حزب الله وايران وتركيا الكل يود ان يتقاسم كعكة سوريا طيران اسرائيل تسرح وتمرح وتقصف اهداف في سوريا وين الدفاعات الجوية السورية من صواريخ اسكندر واس 300 و 400 يقولو في تفاهمات بين روسيا واسرائيل اثناء تحليق الطيران الاسرائيلي كلهم اتفقو علي قتل وذبح المسلمين من الوريد للوريد كما يحصل الان في منيمار انشاء الله كيم زعيم كوريا الشمالية يتهور ويطلق صواريخها علي حلفاء امريكا ويطلعو كلهم من سوريا والعراق لشبه الجزيرة الكورية ونفتك منهم وخلوهم يتقاتلو ويفنو بعضهم البعض