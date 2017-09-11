قائد مركبة مستهتر يغلق الطريق للتفاوض مع راكبة - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 5 ساعات 2٬051 5 الاخبار المحلية قائد مركبة مستهتر يغلق الطريق للتفاوض مع راكبة علي القحطاني(صدى): تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لقائد مركبة أجرة، يفاوض راكبة في منتصف الطريق. ورصد مواطن قائد مركبة أجرة مستهتر يقوم بالتفاوض مع راكبة متوسطاً الطريق ومغلقاً لعدة مسارات. الوسوم:التفاوض, الطريق, راكبة, قائد, مركبة
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18942 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههه هههههههه
هاالحين ذا جالس يفاوض ولا ايخطب🤗🤗🤗
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18094 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
مغرد[ عدد التعليقات: 536 ] نشر منذ 4 ساعات
اكيد سعودى
مؤدب[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 2 ساعتين
همجي خايف احد ياخذها منه
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18942 ] نشر منذ 40 دقيقة
أصلآ البنت هبلا
ولو ركزت زين وشافت شلون موقف لها ومعترض بالسيارة
كان حست إن السواق مهو بعقله
تقوله خلاص روح
وماتركب
بس شكلها خبله مثله🤔