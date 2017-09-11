 قائد مركبة مستهتر يغلق الطريق للتفاوض مع راكبة - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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قائد مركبة مستهتر يغلق الطريق للتفاوض مع راكبة

قائد مركبة مستهتر يغلق الطريق للتفاوض مع راكبة
علي القحطاني(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لقائد مركبة أجرة، يفاوض راكبة في منتصف الطريق.

ورصد مواطن قائد مركبة أجرة مستهتر يقوم بالتفاوض مع راكبة متوسطاً الطريق ومغلقاً لعدة مسارات.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 18094 ] نشر منذ 4 ساعات

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 536 ] نشر منذ 4 ساعات

اكيد سعودى

[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 2 ساعتين

همجي خايف احد ياخذها منه

[ عدد التعليقات: 18942 ] نشر منذ 40 دقيقة

أصلآ البنت هبلا
ولو ركزت زين وشافت شلون موقف لها ومعترض بالسيارة
كان حست إن السواق مهو بعقله
تقوله خلاص روح
وماتركب
بس شكلها خبله مثله🤔

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