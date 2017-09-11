قائد مركبة مستهتر يغلق الطريق للتفاوض مع راكبة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لقائد مركبة أجرة، يفاوض راكبة في منتصف الطريق.

ورصد مواطن قائد مركبة أجرة مستهتر يقوم بالتفاوض مع راكبة متوسطاً الطريق ومغلقاً لعدة مسارات.