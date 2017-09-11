تراجع اليورو مقابل الدولار مع تصريحات المركزي الأوروبي - صحيفة صدى الالكترونية

فرانكفورت(صدى):

تراجع اليورو مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم بعد تحذير عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي ” بينوا كوري ” من أن استمرار صدمة سعر الصرف قد يؤدي إلى تراجع التضخم في منطقة اليورو.

وارتفع اليورو إلى 1.2092 مقابل الدولار يوم الجمعة الماضية، وهو الأعلى منذ يناير من عام 2015.

وتدور التوقعات حول إعلان البنك المركزي الأوروبي قريباً عن خططه لتخفيض برنامج تحفيز شراء السندات، مما دفع اليورو للارتفاع بنحو 14٪ مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.

وتبقى قوة العملة الموحدة صداعاً للبنك المركزي الأوروبي في الوقت الذي ينظر فيه في تقليص التحفيز النقدي، حيث يرفع سعر صادرات منطقة اليورو ويقلل من أسعار الواردات، وهو ما يشكل عائقاً أمام النمو والتضخم.

وتراجع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.2015 دولار، وارتفع اليورو أمام الين الياباني بنسبة 0.42% إلى 130.33 ين.

وانخفض اليورو أمام الجنيه الإسترليني هامشياً بنسبة 0.05% إلى 0.9114 جنيه إسترليني، فيما ارتفع اليورو أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.38% إلى 1.1409 فرنك، وذلك في تمام الساعة 12:32 مساء بتوقيت مكة المكرمة.