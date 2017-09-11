رد فعل مفاجئ لشيرين عبدالوهاب عقب خروجها من " The Voice " - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

خرجت الفنانة المصرية شيرين عن صمتها وتوجهت بالتهنئة إلى الأعضاء الجدد من لجنة التحكيم لبرنامج The Voice .

وأرسلت إلى الفنانة أحلام باقة ورود أرفقتها بهذه العبارة: ” يا أغدع السيدات. حتنوري كرسي The Voice والبرنامج كله ان شاء الله يكسر الدنيا السنة دي “.

ورداً على ذلك غردت الفنانة الإماراتية عبر حسابها على ” تويتر” وكتبت: ” شيرين الإحساس. كم أنت رائعة في زمن نفتقد فيه الكثير من الرائعين. شكراً شيرين عبدالوهاب “.

كذلك أرسلت النجمة المصرية باقة ورد أخرى إلى محمد حماقي وكتبت على البطاقة المرفقة بها: “ألف مبروك يا نجم الشباب. حتنور كرسي The voice. أنا مبسوطة عشانك قوي “.

وتعليقاً على ذلك نشر النجم الشاب عبر حسابه على ” تويتر ” صورة للباقة وأخرى تجمع شيرين وابنتيها وكتب: “شكراً على الورد يا أحلى وردة “.

كذلك هنأت شيرين إليسا من خلال باقة ثالثة وكتبت: ” ألف ألف مبروك نورتي كرسي ” ذا فويس ” يا ملكة الإحساس. فغردت الفنانة اللبنانية عبر ” تويتر “: “الشكر الجزيل لك شيرين على هذه الورود الجميلة “.