اتحاد الكرة يعتمد 6 تغييرات على دوري الدرجة الأولى - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن اعتماد عدة تغييرات على دوري الدرجة الأولى للمحترفين، وذلك قبل انطلاق البطولة غدا.

وأوضح الاتحاد أن أبرز تلك التغييرات هي السماح بـ5 تبديلات في المباراة لكل فريق.

وأشار إلى أنه من ضمن التغييرات أن الدوري سيكون تحت مظلة رابطة دوري الدرجة الأولى للمحترفين، وستقام المباريات يومي الثلاثاء والأربعاء لأول مرة من أجل النقل التلفزيوني.

وأضاف أن الدوري سيشهد مشاركة لاعبين أجنبيين ولاعب واحد من مواليد المملكة، وتوقيع شراكة تسويقية مع شركة صلة بمبلغ 12 مليون ريال للموسم الواحد ولمدة 4 مواسم، وكذلك زيادة مكافآت الفوز بالبطولة.

