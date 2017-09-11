5 أفكار بسيطة للتعبير عن حبك لشريك حياتك - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

أكدت إحدى الإخصائيات في العلاقات الاجتماعية، أنه هناك بعض التّصرّفات البسيطة التي لا تأخذ الكثير من وقتك للتّعبير عن حبّك، منها ما يتعلّق بالكلام ولكنّ الجزء الأكبر يجب ان يكون بالتّصرّفات.

وفي هذا المقال تقدم الأخصائية أفضل الوسائل التي يمكنك من خلالها التّعبير عن حبّك لشريك حياتك. يمكنك بواسطة بعض الكلمات والعبارات إظهار حبّك العميق لشريك حياتك إذ كنت ممّن لا يجيدون الكلام المباشر، وذلك من خلال الخطوات التّالية:

1- المجاملات اللطيفة عبّر عن حبّك لشريك حياتك بالمجاملات اللطيفة، التي إن تبادلتماها فهي تولّد الحبّ بينكما وتعزّزه، كما انّها طريقةٌ فعّالةٌ للتّعبير عن الحبّ.

2- رسالة أو برقية انّ التّعبير عن الحبّ بالكتابة من خلال رسالة أو برقية، قد يكون مفيداً إذا كنت لا تجيد التّعبير عن الحبّ بالكلام المباشر؛ فيمكنك ان تكتب كلام الحبّ الذي تفكّر فيه على ورقة تعبيراً عن مشاعرك، وان تتركها في مكانٍ ما، كي يجدها الطرف الآخر ويقرأها. أمّا الطّريقة الأفضل للتّعبير عن الحبّ فتتمثّل طبعاً بالتّصرّفات والأفعال لأنّها تبرهن الكثير للطرف الآخر، وتُظهر له ما تخبئه داخلك من خلال أجمل الأفعال وأرقاها على الإطلاق.

3- عشاءٌ رومانسي من أفضل الطرق للتّعبير عن الحبّ هو دعوة الحبيب إلى عشاء رومانسي، والأفضل أن تقوم أنت بتحضيره. ويُفضل أن تقيم هذا العشاء في مكانٍ خاص وهادئ، أو مكانٍ مميزٍ يعني الكثير لكما.

4- تقديم الزهور الزّهور ترمز دائماً إلى الحبّ والمودّة، خصوصاً ذات اللون الأبيض والأحمر منها والبنفسجيّ. هذه الألوان لها تعبيرٌ قويّ عن الحبّ ويمكنك اللجوء إلى هذه الوسيلة في أيّ وقتٍ وفي أيّ مكانٍ. كما يمكن إرفاق بطاقةٍ مكتوب عليها عبارات الحبّ.

5- المشاركة أنّ مشاركة كلّ طرف للآخر في الأعمال والهوايات التي يحبّها أو في مشوارٍ ما، أو في مشاهدة فيلمٍ، يعني أن كلّ طرفٍ يهتمّ باهتمامات الآخر وتوجد حلقة وصل بينهما. هذا الأمر يولّد الشّعور بأنّ كلّ واحدٍ منكما يقف مع الآخر طيلة الوقت وليس فقط في فترةٍ معيّنة.

أخيراً، تذكّر دائماً انّ الأفعال تؤثّر بالطّرف الآخر أكثر من الكلمات؛ فهذه الأخيرة لا تؤثّر بمفردها إذا كانت بعيدة عن أفعالك بل قد تصيب الحبيب بالإحباط وعدم الوثوق بك مستقبلاً .