فريق طبي ينجح في إنقاذ حياة حاج من بوركينا فاسو - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نجح فريق طبي بمستوصف مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، بجدة، بقيادة رئيس النوبة محمد صائم الدهر؛ في وقت مبكر من صباح اليوم، في إنعاش قلب حاج من بوركينا فاسو (57 عاماً) كان متجهاً إلى بلاده، وإعادة الحياة إلى قلبه قبل نقله للمستشفى.

وكشفت مصادر، أن فريق الإنعاش بالمستوصف باشر عملية الإنعاش بعد هبوط العلامات الحيوية لدى الحاج، واستمر الفريق في عملية الإنعاش حتى عادت الحياة إلى قلبه مرة أخرى، بعد مشيئة الله، في وقت لا يتجاوز عشرين دقيقة، وتمّت إحالته إلى مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة.