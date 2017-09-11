اعتماد تعيين 104 حارس في تعليم بيشة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

اعتمد مدير التعليم ببيشة نايف الهاجري، قرارات تعيين 104 حراس ومستخدمين تم الإعلان عن وظائفهم نهاية العام الماضي، وخضعوا للمفاضلة عبر برنامج ” ساعد ” ، وتمت مقابلتهم وإجراء الكشف الطبي والأمني لهم.

وأنهت إدارة شؤون الموظفين بتعليم بيشة كامل إجراءات التعيين؛ ليتم تدريبهم يوم الأربعاء القادم، تحت إشراف إدارة الأمن والسلامة؛ حيث يتم في نهاية دورتهم التدريبية المعدة لهم بالمركز الثقافي تسليمهم توجيههم حسب الاحتياج المقرر لمكاتب التعليم.

يُذكر أن إدارة التعليم ببيشة قد أنهت قرارات وإجراءات ترقية 117 مستخدماً بالإدارة استوفوا شروط الترقية.