بالصور.. أمانة الطائف تغلق مركز تموينات يبيع عصائر مجهولة المصدر - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

أغلقت أمانة الطائف -ممثلة في بلدية الهدا الفرعية- مركزاً لبيع التموينات بدائري الهدا، ضُبط بداخله عدد من المخالفات؛ ومنها بيع عبوات من عصير الفواكه مجهولة المصدر، يتم بيعها على أنها عصائر طبيعية وطازجة؛ مما يُعتبر مخالفة صريحة لترخيص المنشأة.

وضبطت البلدية عدداً من المخالفات الأخرى؛ كتدني مستوى النظافة، وسوء الحفظ والتخزين، وعرض مياه معدنية تحت أشعة الشمس جعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية بالمناطق السياحية بتوجيه من أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، يهدف إلى ضبط المخالفات وتصحيحها وإلزام المخالفين بتطبيق الاشتراطات الصحية والحفاظ على صحة المستهلك.

