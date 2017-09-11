الخارجية المصرية: لا مهادنة مع رعاية قطر للإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن دول المقاطعة العربية لقطر تنسق للحفاظ على مصالحها، وإنهم تحملوا الكثير من التدخلات فى شئونهم والاستهداف لأبنائها، مشددا على أنه لن تكون هناك أى مهادنة.

وأكد شكري – خلال تصريحات صحفية على هامش افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثالث والعشرين للرابطة الدولية لمراكز التدريب على حفظ السلام بمشاركة 300 مسئول دولي رفيع المستوى -، على الرفض الكامل لدعم للتنظيمات الإرهابية.

وأضاف: ” لا يمكن أن نكون أمناء فى ظل عملنا مع تحالفات دولية للقضاء على الإرهاب، واحتضان البعض لتنظيمات إرهابية ” .