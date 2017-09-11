إمارة جازان تتوعّد مروجي " محفر غير نظامي بوادي خلب " - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

شكلت إمارة منطقة جازان، لجنة لمتابعة ما تم تداوله أخيراً عن ” محفر غير نظامي في وادي خلب يعمل لمصلحة أحد المسؤولين بمحافظة أحد المسارحة ” ,مصدرة بيانها والذي اتضح عدم صحة ما تمّ نسبه للمسؤول متوعدةً بمحاسبة مَن روّج لهذه الشائعة.

وقال المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان محافظ صبيا علي بن موسى زعلة؛ بأن أمير منطقة جازان بالنيابة محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أصدر توجيهاته العاجلة بتكليف رئيس لجنة الأنشطة التعدينية ورئيس لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بديوان الامارة، بمباشرة موقع مجرى وادي خلب بالمحافظة، وبحث مُلابسات الموضوع على الطبيعة من جوانبه كافة .

وأوضحزعلة أنه اتضح أن المحفر تعمل به معدات مؤسسة وطنية متعاقدة مع بلدية محافظة أحد المسارحة؛ لتنفيذ مشروع ردم وصيانة شارع بطول 4 كم2 وعرض 20 م2 داخل مدينة أحد المسارحة.

وأضاف ” زعلة ” ؛ أن الموقع المشار إليه كاستراحة بقرية البيطارية عبارة عن حوش استأجرته المؤسسة من أحد المواطنين بهدف تجميع الرمال والصبيز لتسهيل نقلها واستخدامها في ردم المشروع الحكومي فقط، مؤكداً أن جميع المعلومات الواردة مغلوطة وغير صحيحة وتنافي الحقيقة الثابتة من المعاينة الميدانية.

وتوعّدت الإمارة باتخاذ الإجراءات النظامية حيال ناشري الخبر؛ حيث أكّد المتحدث الرسمي أن إمارة المنطقة تحتفظ بحقها في مخاطبة وزارة الإعلام لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال الصحيفة ومحرر الخبر .