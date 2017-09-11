رغم الإعصار وخسائر الأرواح نهب وسرقة للممتلكات في ولاية فلوريدا - صحيفة صدى الالكترونية

تالاهاسي(صدى):

انتهز بعض اللصوص في ولاية فلوريدا فرصة إجلاء السكان وهربهم من منازلهم ومحالهم، وقاموا بأعمال سلب ونهب لأملاكهم، وذلك بعد أن ضرب الإعصار المدمر ” إيرما ” ولاية فلوريدا، ظهر الأحد، مصحوباً برياح فاقت سرعتها 200 كلم/ساعة، محدثاً دماراً كبيراً في المنشآت والممتلكات.

وكانت أجهزة الأرصاد الجوية الأميركية أعلنت، اليوم الاثنين، أن شدة الإعصار ” إيرما ” الذي يتقدم على الساحل الغربي لفلوريدا تراجعت إلى الدرجة الأولى، لكنه ما زال يشكل خطراً كبيراً.

وظلت السلطات على تحذيراتها من عواصف المد البحري في مناطق واسعة من شبه جزيرة فلوريدا حيث تلقى أكثر من 6 ملايين شخص أوامر بإخلاء بيوتهم وممتلكاتهم، مما أعطى الفرصة للصوص لانتهاز الفرصة والسطو على تلك الممتلكات.