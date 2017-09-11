30 قطًّا للتجوُل في قطار ركاب للتوعية بعدم القتل باليابان - صحيفة صدى الالكترونية

طوكيو(صدى):

قامت إحدى المنظمات غير الحكومية باليابان في تجربة هي الأولى من نوعها بإطلاق نحو30 قطًّا للتجوُّل بحرية تامة في قطار ركاب ياباني؛ بهدف زيادة الوعي بمشكلة إعدام القطط الضالة.

وجاءت هذه الفكرة برعاية الشركة المشغِّلة للقطار، وكان مواء القطط في استقبال ركاب القطار في مدينة أوجاكي بوسط اليابان.

وقد داعب بعض الركاب القطط، بينما كان آخرون يتناولون طعام الغداء أثناء تجوُّل القطط بالقطار.