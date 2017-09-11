30 قطًّا للتجوُل في قطار ركاب للتوعية بعدم القتل باليابان - صحيفة صدى الالكترونية

30 قطًّا للتجوُل في قطار ركاب للتوعية بعدم القتل باليابان
قامت إحدى المنظمات غير الحكومية باليابان في تجربة هي الأولى من نوعها بإطلاق نحو30 قطًّا للتجوُّل بحرية تامة في قطار ركاب ياباني؛ بهدف زيادة الوعي بمشكلة إعدام القطط الضالة.
وجاءت هذه الفكرة برعاية الشركة المشغِّلة للقطار، وكان مواء القطط في استقبال ركاب القطار في مدينة أوجاكي بوسط اليابان.
وقد داعب بعض الركاب القطط، بينما كان آخرون يتناولون طعام الغداء أثناء تجوُّل القطط بالقطار.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 589 ] نشر منذ 17 دقيقة
قتل القطط أو غيرها من الحيوانات غير المؤذية بدون سبب مشروع وبدون إضرار منها هو حرام يأثم فاعله كما أنه ينافي ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من خلق الرحمة ففي سنن النسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها قيل: يا رسول الله ما حقها قال: يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمي بها. أما إذا كان حصل ضرر من القط فإنه يجوز قتله وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار رواه مالك وأحمد وابن ماجه وصححه الألباني في الإرواء لكن يشترط لذلك عدم وجود وسيلة أخرى للتخلص من ضرره إلا بالقتل وقد أفتى بذلك العز بن عبد السلام. قال في تحفة المحتاج: وكان ابن عبد السلام اعتمده حيث أفتى بقتل الهر إذا خرج أذاه عن العادة وتكرر منه ويراعى في حالة جواز القتل أن يكون بوسيلة سريعة ليس فيها تعذيب . والله أعلم.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18911 ] نشر منذ 10 دقائق
القطط ونيسه🤗