5 فوائد للخس.. أبرزها نقص الوزن - صحيفة صدى الالكترونية

5 فوائد للخس.. أبرزها نقص الوزن
الخس من الخضروات التى تحتوى على العديد من الفوائد الصحية الهامة للجسم والبشرة بشكل خاص، لذلك نقدم لكم فى السطور القادمة عدد من أبرز فوائد الخس.
-يحتوى على حوالى 90-95 % من الألياف والمعادن والبوتاسيوم
– يحتوى الخس على نسبة عالية من الكلورفيل والحديد وهى وهم عناصر أساسية لعلاج فقر الدم
– يساعد تناول الخس على تحسين العظام
– يساعد الخس على تعزيز إنتاج الكولاجين فى الجسم
– يستعين به العديد من الأطباء للمساعدة على إنقاص الوزن بشكل جيد
– الخس لديه خصائص مضادة للشيخوخة، والتى تساعد فى منع وعلاج المشاكل الناجمة عن الشيخوخة المبكرة.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18919 ] نشر منذ 3 ساعات
على اسمه خس🤗
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12812 ] نشر منذ 3 ساعات
ما ذكروا فيه فايده لشغل الليل 🙁 اجل ما فيه فايده
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18053 ] نشر منذ 13 دقيقة
حلو زين طيب