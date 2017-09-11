 5 فوائد للخس.. أبرزها نقص الوزن - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 11

    سبتمبر

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5 فوائد للخس.. أبرزها نقص الوزن

5 فوائد للخس.. أبرزها نقص الوزن
أماني الغامدي(صدى):

الخس من الخضروات التى تحتوى على العديد من الفوائد الصحية الهامة للجسم والبشرة بشكل خاص، لذلك نقدم لكم فى السطور القادمة عدد من أبرز فوائد الخس.

-يحتوى على حوالى 90-95 % من الألياف والمعادن والبوتاسيوم
– يحتوى الخس على نسبة عالية من الكلورفيل والحديد وهى وهم عناصر أساسية لعلاج فقر الدم
– يساعد تناول الخس على تحسين العظام
– يساعد الخس على تعزيز إنتاج الكولاجين فى الجسم
– يستعين به العديد من الأطباء للمساعدة على إنقاص الوزن بشكل جيد
– الخس لديه خصائص مضادة للشيخوخة، والتى تساعد فى منع وعلاج المشاكل الناجمة عن الشيخوخة المبكرة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 12812 ] نشر منذ 3 ساعات

ما ذكروا فيه فايده لشغل الليل 🙁 اجل ما فيه فايده

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