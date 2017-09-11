5 فوائد للخس.. أبرزها نقص الوزن - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

الخس من الخضروات التى تحتوى على العديد من الفوائد الصحية الهامة للجسم والبشرة بشكل خاص، لذلك نقدم لكم فى السطور القادمة عدد من أبرز فوائد الخس.

-يحتوى على حوالى 90-95 % من الألياف والمعادن والبوتاسيوم

– يحتوى الخس على نسبة عالية من الكلورفيل والحديد وهى وهم عناصر أساسية لعلاج فقر الدم

– يساعد تناول الخس على تحسين العظام

– يساعد الخس على تعزيز إنتاج الكولاجين فى الجسم

– يستعين به العديد من الأطباء للمساعدة على إنقاص الوزن بشكل جيد

– الخس لديه خصائص مضادة للشيخوخة، والتى تساعد فى منع وعلاج المشاكل الناجمة عن الشيخوخة المبكرة.