إيقاف إصدار تراخيص الأجرة الخاصة يخص شركات التطبيقات والأفراد - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أوضح رئيس لجنة النقل بغرفة الشرقية بندر الجابري، إن قرار إيقاف إصدار تراخيص الأجرة الخاصة، يخص شركات التطبيقات والأفراد، ولا يشمل الليموزين والأجرة العامة.

وقال أن تلك الخطوة تهدف لإعادة تنظيم العمل بعد دخول أعداد كبيرة من أصحاب السيارات الخاصة والأفراد بشكل كبير مؤخرا وحدوث بعض الثغرات، حيث إن إحصاءات أجرتها اللجنة أشارت إلى وجود أكثر من 167 ألف سيارة خاصة تعمل مع شركات التطبيقات.

ودعا الجابري إلى تعميم إعادة التنظيم والهيكلة على قطاعات أخرى في النقل مثل الترحيل والنقل والشاحنات والحافلات، بالإضافة إلى تأجير السيارات الذي يعاني وجود أكثر من 1500 شركة.

و أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة النقل العام عبد الله المطيري، أن مراعاة الذوق العام وتدقيق المحتوى شرط رئيس للموافقة على نشر شركات التطبيقات لإعلاناتها، مطالبا الشركات بمراعاة الذوق والقيم العامة، وأن الإبداع الإعلاني والتسويقي لا يقتضي بالضرورة استخدام رسائل أو ألفاظ لا تتماشى مع قيم الأسرة والمجتمع.