بالصور.. مولسان Limited Edition وكونتيننتال GT الجديدة تتصدران قائمة معرض فرانكفورت - صحيفة صدى الالكترونية

فرانكفورت(صدى):

من المنتظر تقديم بنتلي كونتيننتال GT الجدي دة كلياً في العالم في معرض فرانكفورت 2017 بجانب نسخة مولسان Design Series by Mulliner Limited Edition. وستقدم كلتا السيارتين بجانب فلاينج سبير V8 S وبنتايجا W12 , وقد اعتمدت بنتلي علي أحدث اتجاهات التصميم في العالم والموضة لتقديم نسختها المحدودة من مولسان Design Series by Mulliner.

وسيظهر الموديل الجديد باللون الأزرق King Fisherمع باقة زجاج أسود عمودي علي شبكة التهوية والفتحات الجانبية واطارات النوافذ وشعار ‘Flying B وعجلات 21 بوصة سبيد. وتشمل المزايا الأخرى أجزاء من ألياف الكربون الملونة وتتوفر السيارة بثلاثة ألوان من مولينير وهي King Fisher والفضي المعدني والبرونزي المعدني.

